شكرا لقرائتكم خبر عن "البنت مرآة أمها"..ابنة شيرين عبد الوهاب تتألق فى أداء أغنية أجنبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت "هنا" ابنة النجمة شيرين عبد الوهاب من زوجها الأول الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وهى تؤدي أحد الأغنيات الأجنبية بصوتها، داخل استوديو، حيث خطفت الأنظار إليها بصوتها وتمكنها من أداء الأغنية بمخارج ألفاظ صحيحة، وأجمع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى على موهبتها والتى تجسد به مقولة "ابن الوز عوام"، والتى تظهر بها الجينات الفنية من والدتها صاحبة الصوت الساحر والقوى، وظهر بالفيديو إلى جانب هنا صورة كبيرة لوالدتها مما رجح تصويره داخل منزلها.



هنا ابنة شيرين عبد الوهاب

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تعرضت لانتقادت من الفنانة شمس الكويتية، بخصوص تصريحات أدلت بها شيرين منذ فترة وتصالحت بعدها مع الجمهور بعدما شرحت وجه نظرها، حيث أكدت شمس في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج "سندريلا" عبر قناة atv أن شيرين ليس لديها وعي، قائلة: "إن أكثر ما استفزني في تصريحات شيرين كلمة العوانس ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبنى من تصريحاتها موضوع العوانس، يعنى هى غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالى من أى رقى أو إنسانية ما فى شي اسمه عانس".



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وكشف النجم أحمد زاهر خلال الندوة الصحفية التي أقامها الخليج 365 لتكريمه، حقيقة ما أشيع حول أن مسلسل لؤلؤ الذى يعرض الآن على قناة onهو قصة حياة النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: اللي اتقال عن أن مسلسل لؤلؤ قصة حياة شيرين عبد الوهاب أي كلام ومش حقيقي الناس بتألف ومحدش استنى يشوف المسلسل حتى انتهاء المسلسل، هي شيرين كانت في ملجأ دي قصة صعود مطربة وبس".