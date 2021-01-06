شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها الـ35 .. شاهد صورة جنات وهى طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل المطربة المغربية جنات، اليوم 6 يناير بعيد ميلادها الـ 35، حيث أقامت المغنية ذات الصوت الهادي والحنون احتفالا صغيرا ضم الأسرة والمقربين انتشار فيروس كورونا، وجنات مشهورة بهدوء صوتها وملامحها ، وننشر صورة في صغيرها ليشاهد محبيها كيف كانت المغنية المغربية وهي طفلة.



جنات وهي طفلة

وكانت أغنية "أوعى" للفنانة جنات قد حققت نجاحا كبيرا جدًا، بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روتانا، على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "إوعى .. خليك مع اللي شاريك.. ومتخيبش أملي فيك .. حطيت عليك أمالي وأنت الغالي وبموت فيك .. إوعى تكسرلي قلبي.. حبيبي .. ده أنا وقلبي أمانة فإيديك".

"من زمان يا حبيبي بحلم بيك وأفكر فيك .. كنت طول الوقت حاسة إني ف يوم هلاقيك .. أحلى فرحة ف عمري كله هي فرحتي بيك اللي فات فالعمر كان لك واللي جاي ده ليك".

أغنية "اوعى" كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب، تسجيل غناء: هيثم راضى ومودى منير.

يذكر أن تضمن ألبوم جنات، الأخير "في انتظارك" العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها أغنية أوعى، وانا استعجلت، وبرد الوحدة، وغيرها من الأغاني.