شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ترد على سؤال شيف شهير : "أنا مش متزوجة حاليا" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أنغام بصحبة شيف شهير خلال تواجدها بأحد المطاعم بالإمارات العربية المتحدة بعد إحيائها حفل رأس السنة منذ عدة أيام، ودارحديث بينهما عن زواجها، حيث أكدت له أنها غير متزوجة بالوقت الحالي، وسألها عن أحد الأشخاص المتواجدين معها لترد عليه مازحة " ربما يكون ابني"، وشاركت أنغام فيديو وصورة لها مع الشيف عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "سألنى لو أنا متزوجة ".



انغام



ستوري انغام

وكانت أنغام قد أحييت حفل رأس السنة في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة على مسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات، وحضر الحفل عدد من الجاليات العربية.



انغام وشيف شهير



انغام

وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و"صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاثة أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".

وكانت أنغام، قد شاركت عبر حسابها بموقع تويتر، "فيديو" كواليس تصوير أغاني ألبومها الأخير مزح التى أدته باللهجة الخليجية، ونال إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا، وحقق نجاحًا كبيرًا وكتبت أنغام، قائلة: "كواليس تصوير ألبوم مزح الجزء الأول".