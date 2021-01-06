شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده الفنان أحمد عيد .. كوميديان وخفيف الدم ويعتبر الفن رسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم أحمد عيد بعيد ميلاده، ويعد واحد من النجوم الذين قدموا أعمال سينمائية ودرامية ومسرحية ناجحة ويرددون إفيهاته، ويتميز بخفة دمه .

بدأ أحمد عيد مشواره الفني بالمشاركة في العديد من المسرحيات الكوميدية والتي من أشهرها سوق الحلاوة، وألابندا، وكانت نقطة تحوله إلى عالم البطولة المطلقة ودوره الذي زاد من شهرته بين الجماهير هو دوره في الفيلم الكوميدي "فيلم ثقافي"، ثم انطلق أحمد عيد في عالم السينما وقدم العديد من الأفلام الكوميدية السياسية والتي من أشهرها فيلم “ليلة سقوط بغداد”، وكذلك دخل إلى عالم التليفزيون وقدم مجموعة من مسلسلات مثل مسلسل صاحب السعادة مع النجم عادل إمام، وكذلك خاض تجربة العمل في الإذاعة وقدم المسلسل الإذاعي “رابع جار” مع النجمة لطيفة.





كانت أول أدوار النجم أحمد عيد في السينما هو دور حارس البنك في فيلم "حلق حوش"، ولم يلحظه أغلب المشاهدين لأنه كان نحيفاً للغاية، ولكن هذا الفيلم كان سبباً في توطد العلاقة بينه وبين نجم الكوميديا محمد هنيدي، وشارك معه بعد ذلك بدور صغير في فيلم "صعيدى في الجامعة الامريكية"، ثم شارك بدور الننا في فيلم "همام في أمستردام".

عمل أحمد عيد في مسرحية “الجميلة والوحش” مع النجمة ليلى علوي، وعن طريقها تعرف على النجم أحمد رزق، وعمل معه في فيلم “فيلم ثقافي”، وفيلم “اوعى وشك”.

عندما سئل أحمد عيد عن سبب ابتعاده عن السوشيال ميديا، ورفض اللقاءات الحوارية والتليفزيونية، أجاب قائلا: مبعرفش أتكلم في اللقاءات، ولا بعرف اتفاعل على مواقع السوشيال ميديا، وقد طلب مني أدمن الصفحة الخاصة بي على الفيس بوك أن أقوم ببث لايف ولكني لم أوافق.





وعن سر ابتعاده فترات طويلة عن الفن، قال: الفن بالنسبة لي مش شغلانة وسبوبة وخلاص، دة رقي وذوق ورسالة فمينفعش أقدم أي عمل، لكن أول ما ييجي لي نص جيد بشتغل على طول.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عيد فى السينما فيلم "خلاويص" التى دارت أحداثه فى إطار كوميدى، إذ يعتمد أحمد عيد ضمن الأحداث على نوعية كوميديا الموقف، ويجسد ضمن الأحداث شخصية سائق تاكسى يتسبب ابنه فى العديد من المشاكل طوال الأحداث، التى تؤدى إلى حبس نجله، والوصول إلى القضاء، فيقوم عيد بتوكيل محامية لتدافع عنه أمام القضاء، وهى الشخصية التى تجسدها أيتن عامر.

"خلاويص" من تأليف لؤى السيد فى ثالث تعاون له مع أحمد عيد، بعد فيلمى "رامى الاعتصامى" و"يابانى أصلى"، وفيصل عبد الصمد الذى قدم معه فيلم "أنا مش معاهم"، من إخراج خالد الحلفاوى، ويشارك فى البطولة أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، سامى مغاورى، وآخرون.