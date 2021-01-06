شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو فيلم lock downحول الحجر فى زمن كورونا لآنا هاثاوى والعرض 14يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم lock down أول برومو للفيلم التي تقوم ببطولته النجمة انا هاثاوى، والذى تدور أحداثه بعالم الحجر الصحى، حيث يناقش الفيلم مجموعة من المواقف الكوميدية فى ظل جائحة كورونا من خلال التزام مجموعة من الأصدقاء بالبقاء بمنازلهم فى ظل أزمة كورونا.



انا هاثاوى

ويرصد الفيلم أيضاً مجموعة من التغيرات التى حدثت بالتزامن مع زمن كورونا من الاعتماد على وسيلة الاتصال عبر السوشيال ميديا وتغير وسائل الترفيه،عما كانت قبل انتشار الفيروس الذى ضرب العالم، ويعتبر الفيلم من أوائل الأعمال التى تم انتاجها حول فيروس كورونا.

ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم منتصف الشهر الجارى على منصة Hbo max وفقاً لما أعلنه موقع wmagazine.

من ناحية أخري انضمت الممثلة الشهيرة انا هاثاوى إلي بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً وفقاً لموقع the jakartapost والذى أكد أن الفيلم يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.

تلك الرواية مأخوذة عن قصة حقيقية ألفتها مؤلفتها الصحفية الأمريكية باميلا دروكرمان، حيث نشر التقرير أن تلك الصحفية الأمريكية كتبت قصتها حينما تركت عملها وسافرت بغرض مساعدة زوجها وأبناءها لظروف عمل الزوج فى باريس، لتسافر إلى جانبه وتترك عملها فى الولايات المتحدة رغم نجاحها فيه، إلا أنها تركت كل ذلك وراء ظهرها لمساعدة الزوج.

وحققت الرواية نجاحاً كبيراً أثناء طرحها عام 2012، وهو ما شجع المنتجين لإقدام علي خطوة تحويلها إلي فيلم سينمائى تقوم ببطولته انا هاثاوي وقد أضاف التقرير أن الفيلم ينتمى إلي نوعية الأعمال الدرامية الكوميدية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه خاصة مع نجاح انا هاثاوى من قبل في أكثر من فيلم كوميدي قامت ببطولته وهو ما يجعلها رهان جيد وفقاً للموقع لدي منتجي الأعمال الكوميدية بصفة عامة.