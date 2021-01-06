شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تعرفها عن مستر بن فى عيد ميلاده .. أبرزها معاناته من التأتأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم أحد أبرز نجوم الكوميديا على مستوى العالم، وهو البريطاني روان أتكينسون، الشهير بمستر بن بعيد ميلاده، حيث استطاع أن يحقق شهرة كبيرة في عالم الكوميديا بفضل شخصية مستر بن، إلا أن هناك العديد من الأمور الذى يظل الممثل البريطاني يخفيها، عن حياته نسلط عليها الضوء خلال السطور التالية بالتزامن مع احتفال بعيد ميلاده.



بن

يعتبر من أكثر الفنانين بصفة عامة الذين يحظوا بدرجة عالية من الثقافة نابعة من سجله التعليمى، فهو خريج جامعتين، جامعة نيوكاسل وجامعة أكسفورد، وقد كانت دراسته الجامعية عن أنظمة ضبط النفس، وفى تلك الفترة بدأ يطور شخصية مستر بين فى ذهنه لتنجح بتلك الصورة.



mr bean

عندما كان طالباً فى مدرسة دورهام تشوريترز، فقد كان زميلا لتوني بلير (الذي شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في الفترة من عام 1997 إلى عام 2007) حيث أعلنا عن الأمر فى أكثر من مناسبة.



مستر بن

يعد عاشقاً لعالم السيارات، ويمتلك مجموعة رائعة من السيارات السريعة، منها ذلك أستون مارتن، هوندا، أودي وحتى ماكلارين إف 1، ورغم حبه لعالم السيارات إلا أنه سبق وتعرض لحادثتين فى سيارته ماكلارين F1، الثانية في عام 2011، وقد كانت خطيرة جدا حيث اصطدم بشجرة وكسر كتفه، وتضررت السيارة بشكل كبير، وكانت أول حادثة من نوعها في التاريخ البريطاني حيث أصدرت فيها شركة التأمين فاتورة قدرها مليون جنيه إسترلينى.



مستر بن

ربما لا يعلم الكثيرون عن معاناته فى حياته العادية من بعض التأتأة في الكلام، التى جعلته ينطوى فى حياته الشخصية، ولا يحبذ كثيراً المقابلات العامة، فالسيد بين بالكاد يتحدث للناس.

الغريب أن المشكلة عند بين فى الكلمات التي تبدأ بحرف الـ B وهذا السبب الذى يجعله يلفظ اسمه بطريقة غريبة Bean وليس بن مباشرة.

وخلال مسيرته الفنية الكبيرة، قدرت ثروته الحالية بنحو 85 مليون جنيه إسترليني (حوالي 130 مليون دولار).