شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفل بوصول كليبها GIRL LIKE ME إلى 150 مليون مشاهدة مع بلاك آيد بيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا، بوصول عدد مشاهدات كليبها Girl Like Me الذى طرحته منذ أكثر من شهر وتحديدا فى 4 ديسمبر الماضى، مع فريق الهيب هوب الأمريكى "بلاك آيد بيز"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لأكثر من 150 مليون مشاهدة، وهو ما يعد رقمًا جديدًا يضاف الى أرشيف إنجازاتها المهنية.

شاكيرا

وأعادت شاكيرا نشر الكليب، عبر حسابها على انستجرام، وقالت "150 مليون مشاهدة لفيديو "Girl Like Me" مع بلاك آيد بيز".

كما احتفل فريق "بلاك آيد بيز" بهذه المشاهدات، وقالوا عبر حسابهم على تويتر: "بدء العام الجديد بالطريقة الصحيحة، شكرًا لك على 150 مليون مشاهدة على GIRL LIKE ME، بالكاد يمكننا تصديق ذلك".





وتقول كلمات الأغنية:

Ayy, yeah

Ayy, ayy

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me (la-la-latinas, eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let's team up

I want a girl that shine like glitter (ping)

A girl that don't need no filter

The real for real

A girl that's a natural killa (prr)

I wanna girl that's a heater (hot)

Caliente, off the meter (hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki