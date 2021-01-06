شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب من عمر كمال في حمو بيكا بعد إقناعه بإصابته بكورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره بفيديو كوميدى يجمعه مع حمو بيكا، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث ظهر كمال في الفيديو وهو يحاول إقناع بيكا بإشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث قال له إنه قام بإجراء تحاليل ومسحة لفيروس كورونا وينتظر نتيجته بسبب شعوره بتعب وظهور بعض الأعراض عليه"، ليرد بيكا عليه :" عندك كورونا وجاي تقعد معايا ياعمر الحاجات دي مش هزار".



حمو بيكا وعمرو كمال

وكان عمر كمال شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بفيديو يجمعه مع حمو بيكا بعد الصلح بينهما منذ عدة أيام، وظهر به خلال تعليم بيكا طريقة النطق الصحيحة لأغنية "last Christmas" للمطرب العالمى جورج مايكل، وعندما أخطأ عمر كمال فى ترديد كلمات الأغنية، علق عليه بيكا: "هو أنت كدة بتعلمنى ده أنا وأنت عايزين اللي يعلمنا"، وكتب عمر كمال معلقا على الفيديو، "عمر وبيكا بيقولكم لاست كريسماس".



بيكا

وكان مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال قد تصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بدعوي وجود خلافات بينهما وصلت لحد تبادل الشتائم والاتهامات عبر حساباتهما على موقع "فيس بوك"، ولكن بعد تحقيق ما تمنياه وهو استمرار الحديث عنهما لأيام لتحقيق المزيد من الشهرة أو للترويج لعمل جديد لهما، وكما يطلق عليه البعض "ركوب التريند"، أعلن عمر كمال التصالح مع حمو بيكا عبر حسابه بموقع "انستجرام" فى جلسة صلح.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو، عبر حسابه علي "انستجرام" من جلسة صلح بينهما، وعلّق عليه "بعد قاعدة الصلح مع بيكا"، وظهر عمر كمال وهو يمازح بيكا ويسخر من طريقته ويتبادلان المشاكسات حيث قال له "خليك كلاس شوية وظبط طريقتك فى الكلام"، ليرد بيكا :"انت تعرف ايه عن الكلاس".