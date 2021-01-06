شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محسن سرحان الـ105.. مسيرة فنية حافلة وفيلم واحد مثير للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى 105 على ميلاد الفنان محسن سرحان، حيث ولد فى السادس من شهر يناير لعام 1916م، بمدينة بورسعيد، وانتقل مع والده للعيش بالقاهرة، حتى استكمل دراسته وحصل على درجة البكالوريا، ليعين بعدها بوزارة الزراعة.

اعتاد الفنان محسن سرحان خلال عمله بوزارة الزراعة، ممارسة رياضة الملاكمة والتى كانت السبب الرئيسى لدخوله مجال الفن بعدما لفت أنظار عدد من المخرجين ببنيانه الجسمانى القوى، وانضم لفريق الهواه ليقدم العديد من المسرحيات، حتى حصل على شهادة بأنه فنان محترف عام 1944، بعدما أنهى دراسته الحرة فى فنون المسرح والسينما.

الفنان محسن سرحان



قدم محسن سرحان العديد من الأعمال الفنية حيث بدأ مشواره الفنى فى الخمسينات القرن العشرين واستمر فى مشواره حتى التسعينات، وتألق مع عدد من النجمات منهم ليلى مراد وتحية كاريوكا ، ومديحة يسرى ، وفاتن حمامة، وأمينة رزق، وغيرهم من الفنانين والفنانات فى ذلك الوقت.



للفنان محسن سرحان عدد من الأعمال السينمائية الهامة، منها تحيا الستات، وشاطئ الغرام، لك يوم ياظالم، السعادة المحرمة، وماجدة ، والعذراء والعقرب، إلا أن أهمها فيلم ذئاب لا تأكل اللحم، والذى أثار الجدل وقتها لاحتوائه على مشاهد عرى صريحة للفنانة ناهد شريف، حيث اعتبر صدمة لجمهور الفنان محسن سرحان والمعروف بتدينه والتزامه وحرصه على تجسيد الشخصيات الدينية، واهتمامه بأخلاقيات المجتمع.



الفنان محسن سرحان الفنان محسن سرحان



حصل على عدة جوائز عن أعماله ومشواره الفني، منها وسام الجمهورية عام 1964م وشهادة التقدير الذهبية من الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما للريادة فى فن التمثيل عام 1983م، بالإضافة إلى درع التليفزيون عام 1985 ، وأستمر فى العمل السينمائى حتى النهاية، وإن كان بأدوار صغيرة تكاد تصل للمشهد الواحد، فقدم قبل وفاته مباشرة فيلم امرأة آيلة للسقوط مع يسرا، ودائرة الموت مع سماح أنور، والمشاغبات والكابتن مع آثار الحكيم، حتى ووصلت أعماله إلى ما يقرب من 119 عملا، قدم فيها أدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والدرامية.



الفنان الراحل محسن سرحان



تزوج الفنان محسن سرحان 4 مرات وأنجب 4 أبناء هم: إبراهيم وآمال من زوجته الأولى والتى كانت من خارج الوسط الفني، بالإضافة إلى محمود من زوجته الثانية الفنانة سميحة أيوب، وألفت من زوجته الرابعة السيدة هناء داود، برغم فارق السن بينهما الذى وصل لـ 19 عاما، حيث أعجب بها وهى طالبة فى المرحلة الإعدادية، وتقدم لخطبتها ورفض أهلها وقتها وانقطعت علاقته بها، حتى التقيا صدف بعد مرور عده سنوات، وتقدم لها وتزوجها رغم معارضة أهلها، الذين قاطعوها بعد اتمام الزواج بدون رغبتهم، ولم يسامحوها حتى أنجبت ابنتها الوحيدة ألفت.



محسن سرحان



اعتاد محسن سرحان أن يؤدى مناسك العمرة كل عام فى شهر شعبان مع صديقه المقرب يحيى شاهين، ولكنه فى عام وفاته أصرّ على أدائها فى شهر رجب، وعاد فى أول شعبان ليتوفى على الفور بعد أيام قليلة، وتحديدا فى 7 فبرايرعام 1993 عن عمر يناهز 77 عاما.



الفنان محسن سرحان الفنان محسن سرحان



محسن سرحان







