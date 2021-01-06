شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة السيلفى الشهير مع عمرو دياب: عارفة أنه جذاب بس أنا زوجة وأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الفتاة صاحبة صورة السيلفى الشهيرة مع الهضبة عمرو دياب، التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعى، حدا للشائعات بعد إثارة الجدل خاصة بعد نشر الشاعر خالد تاج الدين الصورة عبر حسابه على فيس بوك، قائلا، "حلوة البدايات"، وبعد نشر الصورة دخل الجمهور يتساءل: هل يعيش قصة حب جديدة أم أنها مجرد موديل معجبة التقطت صورة مع الهضبة.

وردت الفتاة التي أتضح أنها عارضة أزياء ونجمة من نجمات انستجرام، فى لاتفيا وتدعي كارولينا زوبكوفا، حيث سألها أحد متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، في التعليقات، قائلا :"نحن نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب"، لترد عليه قائلة: "أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

عمرو دياب وكارولينا

وكان النجم عمرو دياب قد حرص على قضاء إجازة العام الجديد فى دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، وظهر بالعديد من الصور معهم أو بمفرده، وكان آخر الصور ما نشرها منسى عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقًا عليها: "مع الكبار في دبي".

كما تقابل الهضبة فى دبى مع النجم اللبنانى راغب علامة، ونشر كل منهما صورة جمعتهما عكست المحبة والصداقة بينهما، حيث نشر الهضبة عبر حسابه على انستجرام الصورة معلقا: "دائماً ما أكون سعيدًا حينما أقابلك"، وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن وصفوا اجتماعهما بأنه أشبه بلقاء السحاب بسبب الجماهيرية الكبيرة للثنائى فى عالم الغناء.