شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: خطيبى مات قبل فرحنا بيوم واستأصلت الرحم وعايزة راجل يراعى ربنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من المآسى مرت بها النجمة حورية فرغلى، وأزمة أنفها الأخيرة لم تكن الأولى، حيث أكدت حورية من قبل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها خضعت لـ9 عمليات تجميل وتوقف قلبها لمدة 4 دقائق فى إحدى العمليات التى استغرقت 8 ساعات، وتعذبت كثيرا ولم تكن تستطيع التنفس بشكل جيد.

وأضافت فى تصريحات سابقة لليوم السابع "مفيش حب خالص قلبى مبقاش بيدق لحد" أنا كنت أعيش حالة حب لكن خطيبى توفى فى حادث قبل فرحى بيوم واحد فقط، ومن وقتها لا يوجد حب فى حياتى، وكنت أتمنى أن تكون لدى أسرة وبيت وأطفال لكن بعد استئصال الرحم أصبح الأمر مستحيلا، وأريد رجلا يراعى الله فىّ ويشعرنى أننى أملأ عينه".

وكانت الفنانة حورية فرغلى، قالت فى حوارها لتلفزيون الخليج 365 مع الزميل عماد صفوت، إنها تعانى من الوحدة والاكتئاب، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفنى ابتعد عنها، عقب إصابتها فى "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، لكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها.

وأوضحت حورية لـ"الخليج 365" أنها لم ترَ نفسها فى "المرآة" لمدة عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل "الأنف"، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى في المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفى.

وتابعت حورية أن هناك شخصيتين فقط هما اللذين يبادران بالسؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها ويتحدثن إليها في أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبين منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم باعوها وتركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبى وهما بيمثلوا.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلى اسمها الحقيقى هو "عذابة محمد بن على" والشهرة في الإمارات عذابة الفارسة، من مواليد دولة الإمارات عام 1977.