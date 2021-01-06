شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة أمح الدولى بعد صعوده على المسرح مع تامر حسنى فى أحد الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النجم تامر حسني، أمح الدولى، أحد أشهر مشجعى النادى الأهلي، خلال تواجدهما فى أحد الأفراح، ونشر أمح فيديو خلال انتظاره لدخول تامر لقاعة الفرح، وقيامه بمفاجأته ليستقبله تامر بالأحضان وترحيب كبير، وعلق أمح على الفيديو قائلا، "تامرحسني يستقبل أمح الدولى بالأحضان تفتكروا عملوا أى وهما فى فرح واحد"، لينال إعجاب عدد كبير من متابعيه.



تامر وأمح

وكان عدد من نجوم الأهلى حرصوا على تهنئة أمح الدولى الذى يعتبر واحد من أبرز مشجعى القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده حيث نشر أمح أكثر من فيديو لتهنئات نجوم الفريق الأول له بتلك المناسبة ومنهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوى ومدافع الفريق المغربى بدر بانون بالإضافة إلى اللاعب حسين الشحات مثلما ظهر فى الحساب الرسمى لأمح الذى حرص بدوره على الرد على تلك التهانى.

كما حرص صانع ألعاب النادى الأهلى محمد مجدى قفشة على تهنئة أمح بعيد ميلاده من خلال فيديو هو الآخر، ورد عليه أمح على طريقة القاضية ممكن وكتب: "القاضيه ممكن أجدع و أرجل لاعب على الأرض مجدى قفشه ابن الناس"، ولم يقتصر الأمر على لاعبى الأهلى وإنما حرص حارس مرمى الزمالك جنش على تهنئة أمح، ليصفه أمح بقوله: جنش أخويا مش صاحبى.

ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين واحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، ومؤازة لاعبين الأهلي في أصابتهم، حيث حرص على إرسال رسالة إلى محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى الغائب بسبب إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يتعافى منها.