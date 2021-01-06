شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية ديانا حداد العراقية "ما نستمر" تتخطى مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية النجمة ديانا حداد "ما نستمر" والتي طرحتها مؤخرا من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي المليون مشاهدة محققة مليون و200 ألف علي موقع اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية التي تنتمي إلي اللون العراقي، "إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب كافي بعد مالي خلق هذا الأذى تريد تروح يلا امشي تبقى تروح نفس الشي أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم."

ديانا حداد

وقد تعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقياً مع هيثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.

ديانا حداد

وكانت حرصت النجمة ديانا حداد على الاحتفال بأعياد الكريسماس من خلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بجوار شجرة الكريسماس علقت عليها : "لكل من يحتفلوا بأعياد الكريسماس ، أتمنى لكم أعياداً سعيدة، Merry Christmas".

ديانا حداد