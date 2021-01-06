شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تأجيل حفل توزيع جوائز " GRAMMY " لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر القائمون على حفل توزيع جوائز " GRAMMY " لعام 2021 لتأجيل الحفل الذى كان من المقرر إقامته 31 يناير الجارى حتى شهر مارس المقبل و ذلك بسبب تفشى فيروس كورونا " covid-19 " ، و من المعروف أن حفل الجرامى يقدم أهم الجوائز فى عالم صناعة الموسيقى و كان من المقرر حضور عدد من أشهر وأبرز نجوم الغناء فى العالم بهذا الحدث الموسيقى الضخم .

وجاء فى بيان أصدره القائمون على حفل توزيع جوائز " GRAMMY " : " أنه بعد محادثات مدروسة مع خبراء الصحة نعيد جدولة حفل توزيع جوائز GRAMMY السنوى الثالث والثلاثين ليتم تحديد يوم الأحد 14 مارس 2021 لأقامته " .



جوائز الجرامي

لقد أدى تدهور ازدياد تفشى وباء كورونا فى لوس أنجلوس، مع اكتظاظ خدمات المستشفيات، ووحدات العناية المركزة ، إضافة الى التوجيهات الجديدة من حكومات الولايات والحكومات المحلية، إلى أن تأجيل هذا الحفل الضخم هو الشيء الصحيح الذى ينبغى فعله.

لا يوجد أى شيء أكثر أهمية من صحة وسلامة الموجودين فى مجتمعنا الموسيقى ومئات الأشخاص الذين يعملون بكل حب و اجتهاد على انطلاق هذا الحدث الفنى الضخم .

نود أن نشكر جميع الفنانين الموهوبين والموظفين، وتوجيه الشكربشكل خاص للمرشحين لهذا العام لتفهمهم وصبرهم واستعدادهم للعمل معنا ونحن فى هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة ".