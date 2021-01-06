شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق.. تعرف على هدية جوتشى مانى لزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من ولادة طفلهما، يبدو أن النجم العالمى Gucci Mane يتعامل بسخاء شديد مع زوجته عارضة الأزياء الشهيرة Keyshia Ka’oir والتى كشفت خلال الساعات الماضية عن الهدية التى قدمها لها زوجها المغنى الشهير .

كشفت Keyshia Ka’oir من خلال الـ stories الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " انستجرام " أن النجم الشهير البالغ من العمر ( 40 عام ) أعطاها مليون دولار هدية لها ، و بمجرد أن كشفت كيشيا عن الخبر تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة مؤكدين على كرم و سخاء النجم الشهير ، و من أبرز المواقع التى تداولت الخبر" راب اب " و " كومبلكس " و " ذا بلاست " .

يذكر أن الزوجين رحبا بطفلهما الأول معا قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الميلاد ، و قال جوتشى أثناء إعلانه عن وصول ابنه فى 23 ديسمبر: "أنجبت زوجتى الآن طفل يبلغ وزنه 7 أرطال واسمه ICE DAVIS".