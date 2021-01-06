"ماتزعليش".. مصطفى درويش يدعم حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مصطفى درويش رسالة دعم للفنانة حورية فرغلي عقب تصريحاتها الأخيرة، بسبب أزمتها الصحية التي تعرضت لها منذ أشهر.

ونشر مصطفى درويش صورة حورية فرغلي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "جميلة القلب والمظهر حورية فرغلي، كل اللي اشتغل معاكي وعرفك عن قرب شهد لك بطيبة القلب وجمال الروح وحبك للجميع، ما تزعليش أن الكل اتلهى لأن ده حال الدنيا وكل واحد بيعافر في اتجاه وبينشغل حتى عن أقرب ناس ليه، بس اللي لازم تعرفيه أن الكل بيحبك ومنتظرينك ترجعي أحسن من الأول".

وقالت حورية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، اليوم الإثنين: "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا علطول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكرهم بيحبوني".

وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة إني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

واستطردت حورية: "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق ما بين شكلي قبل كدة، ودلوقتي، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقى ومش بستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".