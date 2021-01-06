هل تقدم الشيف التركي للزواج من أنغام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل تقدم الشيف التركي الشهير نصرت جوكشي للزواج من الفنانة انغام؟ سؤال فرض نفسه بعد نشر المطربة فيديو يجمعها مع نصرت خلال تواجدها بأحد المطاعم في دبي.

أنغام نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع "أنستجرام"، أكثر من فيديو يجمعها مع الشيف التركي، وظهرت بالأول وهي تتناول قطعة من اللحم المشوي قام بطهيها.

وقامت المطربة بنشر مقطع فيديو أخر، وكتبت بالإنجليزية "نصرت يسألني إذا كنت متزوجة"، قبل أن ترد عليه "لست متزوجة الآن".

أنغام تتواجد حاليا في دبي، بعد إحيائها لحفل ليلة رأس السنة في إمارة الشارقة، بمصاحبة أوركسترا بقيادة هاني فرحات.