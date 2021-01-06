فيديو| أول تعليق للشاب خالد بعد شائعه وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب نجم الراي الشاب خالد عن استيائه الشديد بسبب الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاته.

قال الشاب خالد في مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" على القناة "الأولى" عن شائعة موته :"قتلتوني ألف مرة".

أضاف :" أنا حاليا في دبي، وسأذهب إلى مصر قريبًا لأحيي بعض الحفلات، وألبومي تعطل خلال الفترة الماضية لكنه سيطرح قريبًا أيضًا.

وأكد خالد أنه يحب كل الناس ويبادلهم شعور المحبة، ويشعر بالرهبة من هذه المحبة والثقة.

وكشف الشاب خالد أنه سيطرح أغنية جديدة خلال العام الجاري ولكنه فضّل ألا يعلن عن تفاصيلها حاليًا ليتركها مفاجأة لجمهوره

وكان خالد قد طرح في سبتمبر الماضي كواليس أغنية من ألبومه الجديد والذي كان من المفترض طرحه كاملا في عام 2020 ولكن تم تأجيله، حيث صدر آخر ألبوماته عام 2013 وحمل عنوان c'est la vie