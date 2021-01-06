"ربنا يصلح حالك ويهديكي".. مي عمر ترد على الهجوم عليها بسبب "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة مي عمر على هجوم بعض الأشخاص عليها بسبب مسلسل "لؤلؤ".

نشرت مي عمر صورة الرسالة التي تلقتها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "إمبارح جاتلي الرسالة دي من مسؤول السوشيال ميديا، أيا كان هو وهي مين صاحب الحرب والحسابات الوهمية بقول لها ربنا يصلح حالك ويهديكي، لو كل واحد ركز كل طاقته في شغله وفي التطوير من نفسه بدل تضييع الوقت في الحروب ضد المنافسين، هنبقى أحسن بكتير لو كل واحد ركز في نفسه، وفي الآخر النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم، ولا حتي بمليون أكاونت وهمي، بوعدكوا بحلقات أقوى وأقوى في مسلسل لؤلؤ".

أضافت مي :" "نصيحة بس المرة الجاية الأكاونتات تبقى عربية علشان المصداقية".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى