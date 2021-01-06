زوجة إيهاب فهمي تهنئه على فيلمه الجديد "في عز الضهر" للنجم العالمي مينا مسعود

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة الشابة يسرا وجيه بتهنئة زوجها الفنان إيهاب فهمي على فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "في عز الضهر"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

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وكتبت يسرا عبر صفحتها قائلة: "مجسدى علاء

الدين يجتمعون فى عز الضهر قريبااااا، مينا مسعود.. إيهاب فهمي.. مبروووك لكل القائمين على هذا المشروع بالتوفيق بإذن الله".

وكانت طرحت الشركة المنتجة البوستر الترويجي المبدئي لفيلم "في عز الظهر"، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق

ليخرج إلى شعاع نور في نهاية تلك النفق الذى يمتزج بالعمارات الشاهقة.

فيلم "في عز الضهر" يشارك في بطولته كل من مينا مسعود، إيهاب فهمي، هنا الزاهد، محمود حجازي، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين، وعدد من النجوم، إخراج مرقس عادل، تأليف كريم سرور، وهي التجربة الكتابية الأولى له، وهو ممثل وله عدة أعمال درامية، آخرها مسلسل "القاهرة كابول".