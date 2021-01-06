(خدت حقنة غلط).. فيفي عبده تكشف تفاصيل حالتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة فيفى عبده على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية عبر مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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كما قدمت التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأشارت فيفى عبده إلى أنها بخير لكنها تتناول دوية للأعصاب

بعدما أخذت حقنة بالخطأ لمست عصب بها، قائلة : "خدت حقنة غلط (تراي بي) ودي سمعت (أصابت) في العصب ودلوقتي الدكاترة بيعالجوني عشان يرجعولي الإحساس بالعصب تاني".

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وكشفت أنها تعاني من الاكتئاب بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أصيب به مجموعة من أصدقائها في الوسط الفني قائلة: "أتمنى لهم كل السلامة من هذا الفيروس"، واختتمت فيفي الفيديو وهي تقوم بغناء "الدبدوبة التخينة".

يذكر أن النجمة فيفي عبده اقتبست عدة أدوار فكانت شريرة في بعضها وطيبة في بعضها الآخر، مثل أفلام زنقة الستات، امراة وخمسة رجال، كما ظهرت في فيلم امرأة واحدة لا تكفي مع الفنانة يسرا، وغيرها العديد من الأعمال الأخرى.