افتتاح فعاليات سينمائية بتعاون المركز القومي للسينما و ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات سينمائية ينظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة محمد الصاوي، و ذلك في تمام السابعة مساء.

اقرأ ايضًا// نوران أبو طالب تُحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات بداية من اليوم و حتي نهاية يناير ، علي أن تقام الأربعاء من كل أسبوع بساقية

الصاوي.

وتقوم بتنظيمها من المركز القومي للسينما الناقدة "شاهندة محمد علي" و يتم خلالها عرض مجموعة من الأفلام إنتاج المركز القومي للسينما، وسوف يعرض اليوم كل من فيلم "إسكندر" للمخرج رامى الجابري، وفيلم "صندوق الدنيا" للمخرجة مروة كامل.

وفيلم "الحلم" للمخرج عبد العزيز حشاد، و فيلم "ورقة

شجر" للمخرج بشارة شكري.

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.



وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.