(شاهد) رد فعل حمو بيكا بعد إجراء عمر كمال تحاليل فيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - نشر مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو كوميدي يجمعه بصديقه المغني الشعبي حمو بيكا، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وظهر "كمال" في بداية الفيديو يتحدث مع بيكا عن شركته الجديدة مطالبًا من الأخير أن يقف بجانبه ووافق

على الفور، ثم تحدث له أيضًا أنه قام بتحليل فيروس كورونا وينتظر نتيجته نظرًا لشعوره بالإرهاق وبعض الأعراض مؤخرًا".

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ليرد عليه بيكا قائلًا : "عندك كورونا وجاي تقعد معايا ياعمر الحاجات دي مش هزار وانا اتعدي منك

ليه".

وكان طرح المطرب عمر كمال، أغنية جديدة بعنوان "فى قلبى مكان"، في نوفمبر الماضي وذلك بشكل جديد بعيدًا عن موسيقى المهرجانات، التى اعتاد بها الظهور مؤخرًا محققًا نجاحات وشهرة كبيرة، والأغنية من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال مؤخرًا أغنية "انتى معلمة" الذى قدمها ديو مع صديقه المطرب حمو بيكا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

