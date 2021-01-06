شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ومصطفى درويش يدعمان حورية فرغلى:"جميلة القلب والروح.. أزمة وهتعدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان سيد رجب على دعم النجمة حورية فرغلى، خلال الأزمة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها، بعد مرضها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين، بسبب كسر أنفها بحادث منذ عدة سنوات، ونشر رجب صورة له معها، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :" أزمة و هتعدى وإنتى جميلة القلب قبل أى شيء".



سيد رجب

كما وجه الفنان مصطفى درويش رسالة دعم لحورية فرغلى، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا، "جميلة القلب والمظهر حورية فرغلى، كل اللي اشتغل معاكي وعرفك عن قرب شهدلك بطيبة القلب وجمال الروح وحبك للجميع، ما تزعليش إن الكل اتلهى لأن ده حال الدنيا وكل واحد بيعافر فى اتجاه وبينشغل حتى عن أقرب ناس ليه، بس اللى لازم تعرفيه إن الكل بيحبك ومنتظرينك ترجعى أحسن من الأول ".



مصطفي درويش

وكانت الفنانة حورية فرغلى، قالت إنها تعانى من الوحدة والاكتئاب، خاصة أن هاتفها "مبقاش بيرن" وأن كل الوسط الفنى ابتعد عنها، عقب إصابتها فى "الأنف"، وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف، لكن الأطباء "بوظولى مناخيرى" على حسب قولها.

وأوضحت حورية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها لم ترَ نفسها فى "المرآة" منذ عامين بالإضافة إلى عدم تذوقها الطعام، خاصة أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب شكل "الأنف"، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص والأصدقاء ابتعدوا عنها ولم يعد أحد يتواصل معها أو حتى يقدم لها التهانى فى المواسم، والأعياد، أو حتى الحفلات الفنية، أو حفلات توزيع الجوائز، أو حتى اتصال هاتفى .

وتابعت حورية، أن هناك شخصيتين فقط هما اللذان يبادران فى السؤال عنها وهما الفنانة القديرة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين، لافتة إلى أنهما يتواصلان معها وتتحدثا إليها فى أغلب الأوقات، موضحة أنه كان هناك أشخاص قريبون منها وأصدقاء ساعدتهم ووقفت بجانبهم ولكنهم تركوها وحيدة عقب مرضها، قائلة: كانوا عاملين انهم حبايبى وهما بيمثلوا .