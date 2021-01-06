شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار لاشانا لينش لـ بطولة فيلم نيتفلكس الجديد Matilda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم الممثلة البريطانية لاشانا لينش إلى فريق التمثيل لـ فيلم نيتفلكس الجديد " Matilda"، الفيلم الموسيقي مأخوذ عن قصة أطفال رولد دال لعام 1988 الكلاسيكية عن طفلة عمرها 5 سنوات تدعى ماتيلدا، والتي تساعدها طبيعتها المبكرة وهبتها في التحريك الذهني في التغلب على التنمر من والديها وزملائها وحتى مديرة المدرسة الآنسة ترانشبول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

تجري لينش محادثات للعب دور الآنسة هوني، معلمة ماتيلدا الطيبة، في فيلم من إنتاج Netflix و Sony، والذي يتبع الفيلم المقتبس عام 1996 والإنتاج المسرحي لعام 2010 "Matilda the Musical".

سيعود ماثيو وارشوس، الذي أخرج المسرحية الموسيقية أيضًا، لإخراج الفيلم، وسيعمل الكاتب المسرحي الأصلي دينيس كيلي على تعديل السيناريو الذي يضم موسيقى وكلمات أصلية لتيم مينشين.

سينتج Tim Bevan و Eric Fellner الفيلم لـ Working Title، بعد العمل مؤخرًا مع شركة البث على مسلسل "Rebecca"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

لعبت لينش دور نومي، بـ فيلم 007 الجديد لدانيال كريج بوند، العمل الذي تم تأجيل طرح من أبريل العام الماضى 2020، إلى أبريل من العام الجارى 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما لعبت لينش دور البطولة أمام بري لارسون في "Captain Marvel"، حيث لعبت دور زميلتها الطيارة المقاتلة ماريا رامبو.

كما حصل الموسم الثالث من مسلسل Cobra Kai الذى يعرض الآن على نيتفلكس، على تقييم وصل إلى 96% من موقع Rotten Tomatoes، ومقارنة بالمواسم الأولى والثانية للعمل، فيأتى في المرتبة الثانية من حيث التقييمات.

حيث حصل الموسم الأول من العمل على تقييم 100% من موقع Rotten Tomatoes، أما الموسم الثانى فحصل على تقييم 89%، من نفس الموقع.

وتدور أحداث المسلسل حول تتبع ويليام زابكا صاحب شخصية جوني لورنس، وإعادة فتح مركز الكوبرا كاي كاراتيه خاصته، ويعيد التنافس مع رالف ماكشيو صاحب شخصية دانييل لاروسو، بعد 30 سنة من أحداث فيلم عام 1984 الأصلي.

المسلسل من بطولة رالف ماكشيو، ووليام زابكا، وكورتني هنجلير، وماري مآخير، وتانر بوكانان.