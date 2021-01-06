شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ولقاء الخميسى يصوران مسلسل "أجازة مفتوحة" منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست أحمد محمود أبو زيد أنه يعمل على حلقات مسلسله الجديد "أجازة مفتوحة" من 45 حلقة، بطولة شريف منير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، حيث انتهى من كتابة أول 10 حلقات في السيناريو وتم تحديد منتصف شهر يناير الجارى موعداً لبدء تصوير أول المشاهد.

وأشار أبو زيد لـ"الخليج 365" إلى أنه تم التعاقد مع كل من شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، شريف إسماعيل وجارى التعاقد مع باقى المشاركين في البطولة، موضحاً أن أحداث العمل تدور في اطار اجتماعي عائلى ومقرر عرضه بعد رمضان المقبل.



شريف منير

وقدم شريف منير آخر أعماله بالدراما فى شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد، أما لقاء الخميسى فظهرت كضيفة شرف في مسلسل "نساء من ذهب" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

أما أحمد محمود أبو زيد فكان آخر الأعمال التي كتبها مسلسل "إبن أصول" في شهر رمضان قبل الماضى، وهو بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وإخراج محمد بكير.