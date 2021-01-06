محمد لطفي ينشر فيديو من كواليس فيلمه الجديد "المصارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد لطفي متابعيه بمقطع فيديو من كواليس فيلمه الجديد "المصارع".ونشر محمد لطفي الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق:"من كواليس فيلم المصارع تجربة جميلة مع المخرج الرائع محمد حارب إن شاء الله يعجبكم ".

وشارك محمد لطفي خلال شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"مع غادة عبد الرازق، حسن حسني، محمود عبد المغني، ‏محمود البزاوي، دينا ومحمد شاهين،كما شارك في بطولة مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، ‏سوسن بدر، أحمد وفيق، سهر الصايغ، محمد العمروسي ومحمود الليثي، إلى جانبمسلسل "شاهد عيان" من بطولة حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، ‏وليد فواز، أحمدصيام، عبد الرحيم حسن وتامر فرج.