كيم كاردشيان تطلب الطلاق من كاني ويست.. هل يتقاسمان الثروة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني ويست إن الطلاق "بات وشيكا".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر القول إن كيم تستعد للتقدم بطلب الطلاق من كاني.



وتأتي هذه الأنباء بعد عام صعب على الزوجين، حيث تردد أنهما كانا يجريان مباحثات "أزمة"، بعدما اتهم كاني زوجته بأنها تحاول "احتجازه" وقال إنه يريد الطلاق منها في سلسلة من التغريدات، وبعد ذلك قال إنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب.





وكان كاني قد أعلن في تموز/يوليو الماضي أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت المصادر إن الزوجين يجريان حاليا مباحثات حول كيفية تقسيم ثرواتهما، عقب أن عاشا بصورة منفصلة معظم فترات العام الماضي.

وكانت كيم وكاني قد التقيا أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكاني، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012.

وأعلنت كيم في حزيران/يونيو 2012 أنها مرتبطة بكاني، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام.





وأنجبت كيم طفلتهما الأولى في حزيران/يونيو 2013، وتزوجا في إيطاليا في آيار/مايو 2014.

وأنجبت كيم طفلهما الثاني سنت في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وبعد ذلك، قام الزوجان بالاستعانة بأم بديلة لحمل طفلتهما الثالثة شيكاغو، التي أنجبتها في كانون ثان/يناير 2018. واستقبلا طفلا آخر من أم بديلة عام 2019.