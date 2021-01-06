إصابة مغني الراب الأمريكي دكتور دري بنزيف في المخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مغني الراب المخضرم ومنتج الأغاني دكتور دري إنه نُقل إلى المستشفى حيث يتلقى الرعاية من فريقه الطبي.

وجاء الإعلان بعد تقارير إعلامية ذكرت أن دري أصيب بتمدد في الأوعية الدموية بالمخ وأنه في وحدة العناية الفائقة.



وذكر موقع "تي. إم. زد" الإلكتروني في وقت سابق أن دري أصيب بتمدد في الأوعية الدموية بالمخ يوم الإثنين ونقلته سيارة إسعاف بسرعة إلى مركز "سيدارز سايناي" الطبي في لوس أنجلوس.

وكتب دري، الثلاثاء، عبر حسابه في موقع أنستقرام: "شكرا لعائلتي وأصدقائي ومعجبي لاهتمامهم وتمنياتهم الطيبة. أنا بخير وأتلقى رعاية ممتازة من فريقي الطبي".

وأضاف: "سأخرج قريبا من المستشفى وأعود إلى المنزل. تحياتي للفريق الطبي العظيم في سيدارز".

وكان موقع "تي. إم. زد" قد قال إن حالة قطب الموسيقى البالغ من العمر 55 عاما مستقرة وإنه في حالة ذهنية جيدة لكن الأطباء لا يعلمون سبب النزيف وإنهم يجرون بعض الفحوص.