شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تستعد لفيلم "شغل خواجات" وتصور فيديو كليب من ألبومها "حتة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة روبى لتحضير فيلم جديد بعنوان "شغل جواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد تعاقد النجوم.

ومن ناحية أخرى تستعد روبى لتصويرفيديو كليب من أغانى ألبومها الجديد والذى يحمل عنوان "حتة تانية"، والذى تتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، توما، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم، وأحمد إبراهيم.

يذكر أن روبى ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس، وتألقت بالغناء في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة "ليه بيدارى كده" كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.