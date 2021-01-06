شكرا لقرائتكم خبر عن ألتون جون يحضر لفيلمه الوثائقى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك تكمله وثائقية لقصة حياة النجم العالمى السير ألتون جون التى تم تقديمها بفيلم " Rocketman" الذى تم إصداره فى 2019 و الذى يعد واحدا من أهم وأنجح الأفلام التى عرضت فى ذلك العام، والآن يتم العمل على إصدار الجزء الثانى لكن بالطريقة الوثائقية، والذى يعرض المزيد من تفاصيل حياة إيقونة الموسيقى الشهير .



من فيلم Rocketman

وفقا للتقارير المتداولة فإن هناك عملا وثائقيا جديدا قيد التنفيذ وذلك للكشف عن المزيد من أسرار حياة ألتون جون الذى يأمل فى عقد صفقة من أجل عرضه على Netflix ، وذلك حسب موقع " ام ان أى ".

التون جون

وأشارت التقارير أن الفيلم الجديد سوف يستعرض عدد من جولات ألتون جون الغنائية والتى قدمها فى فترة السبعينيات، إضافة إلى عدد من اللقطات التى لم يراها محبى وعشاقى النجم الشهير وهو بصحبة جون لينون، وذلك وفقا لصحيفة ذا صن.

كما يتطرق العمل أيضا الى " Elton John Band " الذى بدأ نشاطه فى 1972، وهى الخطوة التى اسعدت النجم العالمى التون جون وزادت من حماسه .