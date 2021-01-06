شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يكشف تفاصيل تصوير أغنية "أحلى من السكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب هيثم سعيد لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "أحلى من السكر" على طريقة الفيديو كليب في لبنان، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع ياسر ماجد وألحان عمرو الشاذلى وميكس وماستر ماهر صلاح ومن إنتاج لايف ستايلز، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

وأضاف: الأغنية تم تصويرها فى لبنان وسط المناظر الطبيعية بأفضل الكاميرات وتكلفة ضخمة بالإضافة إلى ظهورى من خلال الكليب بطريقة مختلفة .

وطرح المطرب هيثم سعيد مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتحمل أغنية "حلوة عنيه" كلمات غزل والتي ترجمها المطرب هيثم سعيد إلى قصة رومانسية خلال الكليب بينه وبين حبيبته ضمن مغامرات شيقة توزعت بين الطيران في سماء لبنان وتسلق الجبال وغيرها من النشاطات الترفيهية.

"حلوة عينه" كلمات محمد الغنيمي، ألحان أحمد أبو زيد، توزيع كريم أسامة، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكان هيثم سعيد قد طرح من فترة أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم "يوم 30" على طريقة الفيديو كليب وهى هيد الألبوم، من كلمات علاء سليمان وتوزيع أحمد حسين وألحان جوليو وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

وتقول كلمات الأغنية: "اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهولة نقدر مرة واحدة نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصة نقبل الوضع الجديد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا في حضن بعض سنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعى صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم 30 رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد".