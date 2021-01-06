شكرا لقرائتكم خبر عن منصة HBO Max تعلن بدء العمل على Gossip Girl بأبطال وقصة جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة HBO Max عن أبطال المسلسل المعاد إنتاجه Gossip Girl، وسيدور العمل الجديد حول جيل جديد من المراهقين في المدارس الخاصة في نيويورك يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، فإن العمل الجديد Gossip Girl سيصل المنصة خلال عام 2021، دون تحديد موعد بعد.

على أن يكون المسلسل من بطولة كريستين بيل، جوردان الكسندر، ايلي براون، آدم شانلر بيرات، توماس دوهرتي، جوناثان فرنانديز، تافي جيفينسون، جايسون جوتاي، إميلي ألين ليند، ايفان موك، زيون مورينو، ويتني بيك، لورا بينانتي.

كما تتطلع منصة HBO Max إلى إعادة إنتاج المسلسل التليفزيونى الشهير، Sex and the City، الذي استمر عرضه لمدة 94 حلقة على منصة HBO وأنتج من العمل فيلمين، ومن المتوقع أن يعود بعض من الممثلين الأصلين، جنبا إلى أنها ستكون سلسلة محدودة الحلقات، وفقا لما نشره موقع "tvseriesfinale".

ويبدو أن النجوم سارة جيسيكا باركر وسينثيا نيكسون وكريستين ديفيس سيعودون إلى المسلسل الذي ركز على حياة كاري برادشو وأصدقائها وهم يعيشون حياتهم في مدينة نيويورك.

من غير المحتمل أن تظهر كيم كاترال، حيث أكدت الممثلة مرارًا وتكرارًا إنها غير مهتمة بإعادة تمثيل دورها، وظهرت كاترال مؤخرًا في مسلسل Filthy Rich على FOX، ولكن تم إلغاء المسلسل بعد موسم واحد، وبثت الحلقة الأخيرة في وقت سابق.

مسلسل Sex and the City ليس الأول من سلاسل HBO التي وضعت في خريطة المنصة، لإعادة إنتاجها مرة أخرى، وفقا لما نشره موقع "tvseriesfinale".

بالإضافة إلى ذلك أعلنت منصة HBO Max تجديد مسلسل الكوميديا والإثارة The Flight Attendant، لموسم ثانٍ، ذلك بعد طرح الموسم الأول في 26 نوفمبر الماضى، وانتهى عرضه في 17 ديسمبر من العام الماضى 2020، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد احتوى الموسم الأول من The Flight Attendant على ثماني حلقات، متاحة جميعها من خلال المنصة، استند الموسم الأول إلى الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز كريس بوهجاليان.