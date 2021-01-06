شكرا لقرائتكم خبر عن Disney+ تتعرض لقرصنة وفيلم "Soul" يعرض على مواقع أفلام غير مرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت منصة Disney+ للقرصنة بعدما بدأت عرض فيلم الرسوم المتحركة "Soul"، وطرح الفيلم علي العديد من مواقع عرض الأفلام غير المرخصة، ويرجع ذلك إلي آن ديزني قررت عدم طرح الفيلم في أي دور عرض في العالم سوي دور العرض الصينية، وقرصنة منصة ديزني هذه المرة ليست الأولي، فتم قرصنتها من قبل بعدما عرض عليها فيلم mulan، ولأنها أيضا طرحته بدور العرض الصينية فقط.

وفيلم "Soul" من Disney / Pixar جذب انتباه الصين بإيرادات بلغت 13.8 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية له، أي أكثر من ضعف إيراداته في الأسبوع الأول من عرضه في الكريسماس البالغ 5.5 مليون دولار، وذات الإيرادات بفضل الحديث الإشادات التي حصل عليها الفيلم رغم عرضه في دور العرض الصينية فقط بجانب عرضه علي ديزني بلس.

والفيلم يعرض علي منصة ديزني بلس Disney+في ظل جائحة كورونا، حيث طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul إلكترونيًا، مع قرارعدم طرح الفيلم بدورالعرض السينمائية الأمريكية بسبب بدأ الموجة الثانية من الفيروس.

وديزني غامرت من قبل وطرحت فيلم mulan علي ديزني بلس Disney+، وبدور العرض الصينية فقط، لكن الفيلم لم يحقق الإيرادات المنتظره منه، حيث حقق اجمالي إيرادات 66,800 مليون دولار.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرورالوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.