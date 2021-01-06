بصورة تجمعهما.. أحمد فهمي يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد فهمى بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد، الموافق 5 يناير الجاري.

نشر "فهمي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع" انستجرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتى".

واحتفل الثنائي بزفافهما وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام بأحد الفنادق الكبرى في مصر، وذلك سبتمبر 2019.

تشارك هنا الزهد في مسلسل "حلاوة الدنيا سكر"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.