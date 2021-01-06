يسرا تنعى الموسيقار إلياس الرحباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الذي وافته المنية، الإثنين ٤ يناير ٢٠٢١.

كتبت يسرا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: " فقد الوطن العربي فنان وأستاذ عظيم له قيمة فنية كبيرة للموسيقى، الموسيقار إلياس الرحباني، خالص عزائي لعائلة الرحباني، تغمده الله برحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وتوفّي الفنان الموسيقار إلياس الرحباني أمس عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.