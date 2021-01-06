شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جديد قيد الإنشاء حول مكعب الذكاء Rubik’s Cube والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون شركتى Hyde Park، وEndeavour، للحصول على حقوق ملكية فيلم جديد، يدور حول مكعب روبيك، وكان قد تم اختراع اللغز المركب بواسطة النحات المجري وأستاذ الهندسة المعمارية، إرنو روبيك، في عام 1974، وتم ترخيص لعبة اللغز، من قبل روبيك ليتم بيعه من قبل شركة Ideal Toy Corp، في عام 1980.

وحتى الآن، باعت لعبة اللغز، Rubik’s Cube، أكثر من 450 مليون مكعب حول العالم، منذ عام 2018، واجه هواة السرعة ومحترفو السرعة من جميع أنحاء العالم بعضهم البعض يتنافسون على فرصة لإثبات مهاراتهم في نهائيات بطولة العالم لمكعب روبيك في بوسطن.

وصرح بريا أمريتراج، من شركة أمريتراج، حول فيلم Rubik’s Cube، حيث قال "كانت لدي علاقة وطيدة بـ مكعب روبيك، منذ الصغر، في الهند، ويسعدني أن أتشارك مع شركة Endeavour، لإنتاج الفيلم الجديد، وأتطلع إلى إنشاء عالم روبيك رائع ومعقد."

قال جراهام تايلور وكريس رايس، الرئيسان المشاركان من شركة إنديفور ، "إن مكعب روبيك هو علامة تجارية مميزة وصديقة للعائلة، وبالشراكة مع Hyde Park، نتطلع إلى إنشاء محتوى أفلام وتليفزيون وعروض ألعاب للجمهور العالمي".

كما حصل فيلم The Midnight Sky لـ الممثل العالمى جورج كلونى، الذى عرض على منصة نيتفلكس، على تقييم ضعيف جدا، على موقع Rotten Tomatoes، وصل إلى 52% من قبل 201 ناقد، وعلى 26% من قبل 1547 مشاهد، فيلم The Midnight Sky الجديد، طرح في 23 ديسمبر من العام الماضى، العمل من إخراج جورج كلونى.

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.