شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لتليفزيون الخليج 365: أغنية الحفلة علاج لحالة الإحباط ودعوة للتفاؤل والبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد، فى حواره مع الزميل علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365: "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لي ومتوقع، والحمدلله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعي وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فى فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".

علي الكشوطي ومحمد فؤاد

وأضاف فؤاد: "لازم نجدد ونفكر في اتجاهات مختلفة وندور على أغانى برة الصندوق، ونكسر حالة الملل ونفوق الناس، الأغنية ليها هدف نبيل وهو إنها تجرجك من حالة الإحباط وتشاور على مربع من التفاؤل".

وأضاف محمد فؤاد، في حواره مع علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365: "العالم كله محبط وسهل عليا أعمل أغنية نكد ونعيط الناس وانتهينا، لكن الواجب إننا نحاول نبهج الناس ونطلعها من حالة الهزيمة، الحياة مبقاش فيها حاجة تفرح والحالة الجدلية اللى حصلت على الأغنية على راسى من فوق، وأحترمها جدا وأى حد قال رأيه فوق راسى".

وكان النجم محمد فؤاد طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "في الحفلة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعتبر الأغنية لون جديد ومختلف غير أعمال فؤاد السابقة وهى أول أغنية لمحمد فؤاد في عام 2021.

كما يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة غير التى تم تسريبها، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.