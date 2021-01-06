شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لتليفزيون الخليج 365: حلمى بكر أخويا الكبير وأنا خدامه لو محتاج منى حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد، فى حواره مع الزميل علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365، ردا على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بعد طرحه أغنية "الحفلة": "حلمى بكر أخونا الكبير وإن شاء الله ربنا يقف معاه فى مصاب وفاة شقيقه وبنقدم له خالص التعازى، وأنا خدام الأستاذ حلمي بكر في الظروف دى لو محتاج منى أى حاجة، والسوشيال ميديا بتلعب دور مش لطيف، وعايز أقول اتقوا الله في الكلام اللى بتقوله، أنت قاعد في مكان دافئ وجميل وراء موبايل ولا شاشة كمبيوتر وعمال تقطع في الناس، بلاش نحط أبو قرش على أبو قرشين، بلاش نزعل ربنا مننا أنا أخوكم وبقولها من قلبي بلاش الفتى اللى مالوش لازمة، اللى ممكن أستاذ حلمى بكر يشوفه يزعل، والناس لازم تراجع نفسها فى كل ما يصدر عن لسانهم".

وكان النجم محمد فؤاد طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "في الحفلة" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعتبر الأغنية لونا جديدا ومختلفا غير أعمال فؤاد السابقة وهى أول أغنية لمحمد فؤاد في عام 2021.

كما يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة غير التى تم تسريبها، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.

محمد فؤاد وعلي الكشوطي