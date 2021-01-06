شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى فتاة أرستقراطية فى "قصر النيل" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة دينا الشربينى دور فتاة أرستقراطية خلال أحداث مسلسلها الجديد "قصر النيل"، والذى تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل، وتواجه العديد من المشاكل في إطار الإثارة والتشويق، حيث أوشك المخرج خالد مرعى على الانتهاء من معاينة أماكن تصوير، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.

وقد استقر المخرج خالد مرعى على فريق العمل المكون من بجانب دينا الشربينى: ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبرى فواز، ومحمود البزاوى، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدى وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت.

وبدأ صناع المسلسل فى بناء الديكور الرئيسى له الذى تدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، فى أجواء قريبة الشبه من مسلسل جراند أوتيل، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك فى أول تعاون يجمعه بدينا الشربينى وخالد مرعى

يذكر أن دينا خاضت سباق رمضان الماضى بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب، وهو آخر مسلسل شاركت فيه النجمة الراحلة رجاء الجداوى، كما شارك فى بطولته محمود قابيل، وإنجى المقدم.

فى سياق آخر، انتهت دينا مؤخرًا من تصوير ثلاثة أفلام هى "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر وإخراج أكرم فريد، و"30 مارس"بطولة أحمد الفيشاوى وبمشاركة نيللى كريم ضيف شرف وإخراج أحمد خالد موسى،

كذلك فيلم "القصر المسكوت" بطولة أحمد داود وشريف منير، وإخراج وائل عبدالله، وهو أول فيلم ثلاثى الأبعاد تشهده السينما المصرية.