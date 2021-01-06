شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لتليفزيون الخليج 365: بيقولوا عليا خريج صنايع.. مالهم خريجى الصنايع ناس محترمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم محمد فؤاد، فى حواره مع الزميل علي الكشوطي على تليفزيون الخليج 365، على حالة الانتقاد التى تعرض لها من خلال السوشيال ميديا، الأمر الذى وصل إلى حالة من التنمر، قائلا: "أنا بخاف من ربنا وبخاف استخدم لسانى بشكل يزعل الناس وده مش ضعف، الأدب حلو وفي واحد بيقول عليا ده خريج صنايع، يخريبت عقلك مينفعش كدة.. خريجي الصنايع ناس محترمة جدا بلاش أنا، هات محمد فؤاد على جنب.. ملايين في مصر خريجي صنايع متهرجش بقى".



محمد فؤاد والزميل علي الكشوطي

وكان النجم محمد فؤاد طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "في الحفلة" عبر قناته الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعتبر الأغنية لونا جديدا ومختلفا غير أعمال فؤاد السابقة وهى أول أغنية لمحمد فؤاد فى عام 2021.

كما يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة غير التى تم تسريبها، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.