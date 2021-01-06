فن ومشاهير

صور| خالد النبوي يمارس التمارين الرياضية استعدادا ل "أهل الكهف"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان خالد النبوي جمهور بمجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وظهر "النبوي" في الصور وهو يمارس التمارين للتحضير لفيلمه الجديد "أهل الكهف"، وعلق على الصور: "إنتوا لسه مشفتوش حاجة .. أهل الكهف 2021.

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد ممدوح، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصرى، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا