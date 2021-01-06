إيما ستون سعيدة جداً في الأشهر الأخيرة من حملها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 03:29 صباحاً - نجحت الممثلة الأمريكية العالمية الشابة إيما ستون ،البالغة من العمر"32 عاماً"،والحائزة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لالا لاند" عام 2017، في إخفاء تفاصيل حملها بطفلها الأول لفترة طويلة عن وسائل الإعلام في عام 2020 ،لكنها لم تستطع فعل الأمر نفسه في الأيام الأولى من العام الجديد 2021 حيث رصدتها الأسبوع الماضي عدسات الباباراتزي وهي تتجول في شوارع مدينة لوس أنجلوس محتضنةً بطنها المنتفخ برفقة إحدى صديقاتها،وبدت متحمسة وسعيدة، وهو ما كشف عن حملها بطفلها الأول من زوجها ديف مكاري الذي بدأت علاقتها به منذ عام 2017 بعد ظهورهما معاً في برنامج"ليلة السبت على الهواء"،وخطبا بعد عامين، وتزوجته سراً في شهر مايو-أيار من عام 2020 الماضي جراء تفشي جائحة فيروس كورونا،وخضوعاً لقيود الهيئات الصحية المفروضة في كاليفورنيا التي تمنع إقامة تجمعات وحفلات الزفاف.

وبحسب موقع "ويكلي" الأمريكي،بدت إيما ستون رائعة وسعيدة وهي تتمايل في نزهتها مع صديقتها سيراً على الأقدام بملابسها الرياضية الأنيقة السوداء اللون،وترتدي قناعاً واقياً من فيروس كورونا.

تواظب على ممارسة تمارينها الرياضية اليومية كالمعتاد

ديف مكاري

وقال أحد المصادر لموقع "ويكلي" ،"تبدو سعيدة للغاية ومتحمسة جداً لأن تصبح أماً فهي تتحدث وتتمايل بعفوية وانسيابية،كما أنها تبدو بصحة جيدة ومتألقة" .

لقد كانت تواكب أصدقاءها ،وتعمل،وبالرغم من حملها تظل دائماً نشيطة،وتواظب على ممارسة تمارينها الرياضية اليومية كالمعتاد.

يشار إلى أن آراء إيما ستون في الحياة تغيرت ،حيث أعلنت عام 2018 قائلة: "أريد أن أتزوج،وأكوّن أسرة ،أريد حقاً أن يكون لي أطفال".