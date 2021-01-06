لاري كينغ في المستشفى منذ أسبوع كامل إثر إصابته بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 يناير 2021 03:29 صباحاً - بعد وفاة ومرض الكثير من مشاهير العالم جراء فيروس كورونا،لم يعد أحد يتجاهل هذا الفيروس الخطير أو يقلل من شأنه خلال ممارساتهم اليومية.

وقد وصلت موجة الإصابات المتتالية لمشاهير هوليوود إلى مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينغ.

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أول أمس السبت، إصابة مقدم البرامج الأمريكي الشهير في شبكة "سي إن إن" ومحاور المشاهير فيها سابقاً لاري كينغ ،البالغ من العمر "87 عاماً" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،واستدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات في لوس أنجلوس فوراً.

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وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية رسمياً خبر نقل لاري كينغ الذي عمل فيها لأكثر من "25 عاماً" إلى مستشفى في لوس أنجلوس منذ أكثر من أسبوع .

وأفاد مصدر مقرب من أسرة لاري كينغ لشبكة " سي أن أن أن" الأمريكية،أن الإعلامي المخضرم لاري كينغ قد أُدخِل إلى مركز "سيدرز سيناي" الطبي.

ولم يتمكن أبناء لاري كينغ الثلاثة من زيارته بسبب البروتوكولات الوقائية في المستشفى الواقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

لاري كينغ



حالته الصحية

لاري كينغ كما هو معروف للمقربين منه: مصاب بداء السكري من النوع الثاني وكان قد أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عديدة، وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.



من هو لاري كينغ؟

لاري كينغ اعتبر من أكثر الشخصيات الإعلامية العصرية أهمية في الولايات المتحدة والعالم،قدم لأكثر من 25 عاماً برنامجه الحواري الشهير "لاري كينغ لايف" الذي التقى وحاور فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة تقريباً منذ عام 1974،وبعض أبرز قادة العالم ومن بينهم: الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقاعد لاري كينغ من شبكة "سي إن إن" الأمريكية عام 2010 بعد تقديمه وتسجيله 6000 حلقة من برنامجه الشهير "لاري كينغ لايف".