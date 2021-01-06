محمد الفلاح - فيديو.. نور اللبنانية تكشف رسالة مسلسل جمال الحريم

الأربعاء 6 يناير 2021

أكدت الفنانة اللبنانية نور أن رسالة مسلسلها الجديد "جمال الحريم" تدعو إلى الإيمان بالله، ورفض الجهل والخرافات.



وقالت خلال لقائها مع برنامج "إتس شو تايم" مع الإعلامية دينا حويدق، والمذاع عبر فضائية (DMC) إنها تؤمن بالله، والمسلسل يؤكد أن هناك علما، وثقافة، وعقلا، وإذا كنت مع ربنا فمن تحتاج غيره.

وعن عرض المسلسل بعيدا عن ماراثون شهر رمضان، قالت نور: إن المسلسلات منذ فترة بين عامين وأربعة أعوام تعرض خارج رمضان وتنجح جدا، ويشاهدها عدد كبير من الناس، ولهذا فإن تقديم أعمالها في رمضان ليس ضروريا.

وأضافت نور أنها كانت منزعجة عندما عرفت فكرة "جمال الحريم"، ومستفزة جدا، وشعرت أن بإمكانها قول الكثير من خلال المسلسل وما كتبته مؤلفته سوسن عامر، وكانت المخرجة منال الصيفي متحمسة لهذا المشروع الذي عملت عليه لأكثر من عامين، وكان تقديم شخصيتين في المسلسل تحديا كبيرا.

وخلال المقابلة التلفزيونية كشفت الفنانة اللبنانية نور عن تفاصيل أصعب مشهد واجهته خلال تصوير فيلم "من 30 سنة" مع الفنان شريف منير، والفنانة ميرفت أمين.

وأضافت أن مشهد الغرق في الفيلم تم تصويره في الخارج وتعرضت خلاله لحادث، وكادت تفارق الحياة.

وأوضحت نور: "التصوير ظل لمدة يومين تحت المياه، وفي اليوم الثاني كدت أن أغرق، وأعتبر هذه الدقائق من أصعب لحظات حياتي".

ويشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة نور والنجم خالد سليم والنجم القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحي، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، وأمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي. ويذاع المسلسل على قناة (DMC)، كما يذاع على قناة "إم بي سي 4".