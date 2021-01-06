شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وإيمى سالم.. قصة صور هزت عرش السوشيال ميديا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إيمى سالم، خلال لقائها تليفزيون الخليج 365، والذى أجراه الزميل عماد صفوت، أن سر صورها مع النجم الكبير عمرو دياب، هو أنها واحدة من عشاقه، وانتشار تلك الصور ما هو إلا حب شديد له، مشيرة إلى أنها تعرفت على الهضبة من خلال شركة الدعاية والإعلان التى كانت تمتلكها عام 2007، وهو أمر بالنسبة لها شيء مميز ومختلف، مضيفة: "وعلى مدار تلك السنوات من المؤكد أننى أمتلك صوراً وأغانى للهضبة بسبب معرفتى له على مدار تلك السنوات".



ايمى سالم

وعن المقولة الشهيرة التى نشرتها عبر حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا وقت الضجة التى أثيرت على السوشيال ميديا، والتى تقول "الصمت الصاخب له أبعاد كبيرة، كانت تقصد بها "سيب الناس تهرى وتتكلم.. وأنت امشى فى طريقك ومتخليش حد يوقفك"، وهو ما دفعها لنشر تلك المقولة باللغة باللغة الإنجليزية.

واحتلت الفنانة إيمى سالم التريندات ومحركات البحث الفترة الماضية، عقب الأخبار التى انتشرت وأفادت بعلاقتها بالنجم الكبير عمرو دياب، حيث اتهمت إيمى أنها السبب وراء انفصال عمرو دياب ودينا الشربينى، بالإضافة إلى زواجها منه، واحتمالية أن تكون الزوجة الرابعة في حياته.



عمرو دياب وإيمى سالم

وكشفت إيمى أيضاً قصة الضجة التى أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب علاقتها بالنجم عمرو دياب، وانتشار صور لهما في بعض الأحيان، حيث قالت إيمى: "أنا بنت ناس جدا وبنت أصول، ولذلك عندما أرتبط بشخص من المستحيل أن يكون هذا الرجل في علاقة أخرى قبل ارتباطه بى"، مشيرة إلى أنها لم تسعَ إلى هدم الصداقات أو البيوت، وعلى العكس سأكون أول شخص يسعى لصلح أصدقائى، لافتة إلى أنها ممتنة للغاية بوضع اسمها بجانب الهضبة عمرو دياب قائلة: "أنا ليا الشرف اسمى يتحط جنب عمرو دياب في سطر واحد"، وشىء حلو في (السى فى) بتاعى حتى لو كان الموضوع شائك".

يشار إلى أن إيمى سالم قدمت آخر أعمالها مسلسل "طلقة حظ" مع النجوم مصطفى خاطر وآيتن عامر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجى.