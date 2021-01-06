شكرا لقرائتكم خبر عن "Wonder Woman 1984" يتصدر شباك التذاكر الكورى بإيرادات مؤسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطى تصنيفات عطلة نهاية الأسبوع للعام الجديد مؤشرًا غريبًا يكشف الخسارة التى تحدث حاليًا فى شباك التذاكر الكورى بسبب فيروس كورونا، وتحذيرات البقاء فى المنزل، لذلك احتل فيلم "Wonder Woman 1984" المركز الأول فى عطلة نهاية الأسبوع الثانية له فى شباك التذاكر الكورى، وذلك بإجمالى مؤسف يبلغ 605 آلاف دولار، وفقًا للبيانات التابعة لمجلس الأفلام الكورى (KOFIC).

وفي المركز الثاني حقق فيلم جاكي شان " Vanguard" محققا 97000 دولار فقط، من بيع 12000 تذكره.

وكان قد كشف القائمين على فيلم "Wonder Woman 1984"، عن هدفهم للتربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.

وكانت قد كشفت شركة Warner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.