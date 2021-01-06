شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لـ يسرا.. والفنانة تطالب جمهورها الدعاء لها بسرعة الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الحاجة عليا، مساعدة النجمة الكبيرة يسرا، جمهور الفنانة ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث قالت لـ"الخليج 365" إن حالتها الصحية في تحسن مستمر، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها أيضاً ملتزمة بالعزل المنزلى وتطمئن الجمهور من خلال صفحتها الشخصية، مطالبة من جمهور النجمة الكبيرة الدعاء لها بسرعة الشفاء والعودة لمزاولة نشاطها الفنى.

وعلى جانب آخر، حرصت النجمة يسرا على نعى الموسيقار الكبير إلياس الرحبانى، الذى توفى أول أمس الاثنين، وقدمت يسرا واجب العزاء برسالة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "فقد الوطن العربي فنان وأستاذ عظيم له قيمة فنية كبيرة للموسيقى، الموسيقار إلياس الرحبانى. خالص عزائي لعائلة الرحباني، تغمده الله برحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وكانت النجمة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".