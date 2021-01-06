شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز فى أحد فنادق وسط البلد لمدة يومين من أجل "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد عز تصوير مشاهده في مسلسله الرمضانى المقبل "هجمة مرتدة"، بأحد فنادق وسط البلد، وتجمع المشاهد بينه وبين هند صبرى وباقى فريق العمل ويستمر التصوي يومين وينتقل بعدها عز إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى انتهى أحمد عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، ويشاركه البطولة كل من كريم عبد العزيز، تنقل خلالها ما بين القاهرة والاسماعيلية، حيث توقف التصوير حالياً لانشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية المقبلة، ويشارك في البطولة هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.