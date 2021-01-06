فيديو| أول ظهور لمحمد منير بعد وعكته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الموزع الموسيقي أمير محروس مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"..

ظهر أمير محروس من داخل الاستوديو مع الفنان محمد منير، وعلق: "إهداء من الكينج محمد منير لجمهوره العظيم وأغنية جديدة ٢٠٢١ "فينك يا حبيبي" خلال ساعات، توزيع موسيقي أمير محروس".

وتعرض الكينج محمد منير لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على الألبوم الجديد، مؤكدا أنه يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال".

يذكر أن محمد منير طرح الأسبوع الماضي أغنية "باب الجمال" عبر قناته الرسمية على موقع Youtube، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر أمير محروس. ويضم ألبوم "باب الجمال" 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.